El presidente tiene la responsabilidad de respetar la terna de Fuerza Ciudadana: Caicedo

A través de su cuenta en X el ex gobernador del Magdalena y fundador de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo se refirió a la terna enviada al Gobierno Nacional, para la elección de un gobernador encargado, ante la salida de Rafael Martínez como mandatario departamental. Aseguró que “el Magdalena se ha convertido en el laboratorio de los poderes tradicionales para eliminar a sus rivales políticos”.

Según Caicedo el presidente Gustavo Petro “tiene la responsabilidad de respetar la terna de Fuerza Ciudadana o convertirse en cómplice de los mismos que lo han querido derrocar”.

Finalmente, dice que lo que está en juego es la democracia misma, la autonomía de las regiones y la solidaridad entre las fuerzas que eligieron el cambio, han actuado con lealtad con el Gobierno Nacional.

A Fuerza Ciudadana nos arrebataron el umbral al Senado, la Alcaldía de Santa Marta, la personería jurídica… y ahora quieren hacer lo mismo con la Gobernación; se… pic.twitter.com/xZbUOGxRGb — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) August 9, 2025

Es de recordar que, en diálogo con W Radio el ministro del Interior, Armando Benedetti se refirió a la elección del gobernador encargado del Magdalena, argumentando que está esperando la respuesta por parte del Consejo de Estado porque Fuerza Ciudadana, movimiento al que hacía parte el saliente gobernador, perdió la personería jurídica, por lo que no sabe si se tiene que pedir una terna, o hay que nombrar a un funcionario del Gobierno.