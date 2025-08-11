Fueron incautados 199 kilogramos de clorhidrato de cocaína en San Andrés
Tres personas, dos de nacionalidad colombiana y una hondureña, fueron capturadas.
La Armada Nacional incautó 199 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados a bordo de una lancha tipo ‘Go Fast’ que navegaba al norte del Archipiélago.
- Lea también: Autoridades incautaron 300 toneladas de cocaína
Una vez recibida la alerta, la Estación de Guardacostas de San Andrés isla, destacó una Unidad de Reacción Rápida -URR-, quien tras varias horas de seguimiento y de una intensa persecución a la embarcación sospechosa, logró la interdicción de la misma, la cual, en la huida, arrojó los bultos al mar que contenían sustancias sospechosas.
A bordo de la embarcación fueron hallados tres tripulantes, dos de nacionalidad colombiana y un hondureño. Posteriormente, el personal y el material fueron conducidos al muelle de la estación de Guardacostas de San Andrés.
Escuche W radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles