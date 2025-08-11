Fueron incautados 199 kilogramos de clorhidrato de cocaína en San Andrés

La Armada Nacional incautó 199 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados a bordo de una lancha tipo ‘Go Fast’ que navegaba al norte del Archipiélago.

Una vez recibida la alerta, la Estación de Guardacostas de San Andrés isla, destacó una Unidad de Reacción Rápida -URR-, quien tras varias horas de seguimiento y de una intensa persecución a la embarcación sospechosa, logró la interdicción de la misma, la cual, en la huida, arrojó los bultos al mar que contenían sustancias sospechosas.

A bordo de la embarcación fueron hallados tres tripulantes, dos de nacionalidad colombiana y un hondureño. Posteriormente, el personal y el material fueron conducidos al muelle de la estación de Guardacostas de San Andrés.

