Autoridades incautaron 300 toneladas de cocaína

En lo que va del año, la Policía Nacional ha obtenido cifras récord en la incautación de clorhidrato de cocaína.

Foto: Suministrada.

En lo corrido del año se logró incautar 300 toneladas de clorhidrato de cocaína, con lo que se impide la comercialización de 750 millones de dosis y se impactó las finanzas en cerca de 10.000 millones de dólares.

Esto representa un aumento del 38.94 por ciento con respecto al mismo periodo del año 2024, y además se convierte en la más alta de los últimos 20 años.

Según fuentes de la Policía, se han atacado los corredores de movilidad del narcotráfico, afectando sus redes logísticas y deshabilitando estructuras responsables del cultivo.

