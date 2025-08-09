Autoridades incautaron 300 toneladas de cocaína

En lo corrido del año se logró incautar 300 toneladas de clorhidrato de cocaína, con lo que se impide la comercialización de 750 millones de dosis y se impactó las finanzas en cerca de 10.000 millones de dólares.

Esto representa un aumento del 38.94 por ciento con respecto al mismo periodo del año 2024, y además se convierte en la más alta de los últimos 20 años.

Según fuentes de la Policía, se han atacado los corredores de movilidad del narcotráfico, afectando sus redes logísticas y deshabilitando estructuras responsables del cultivo.

