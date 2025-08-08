Incautadas cerca de dos toneladas de cocaína a 71 millas de Santa Marta

Santa Marta

En una operación de interdicción marítima conjunta con la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea y la Fiscalía, fue interceptada una Go Fast con 1991 kg de clorhidrato de cocaína a 71 millas de Santa Marta.

La embarcación estaba equipada con tres motores fuera de borda la cual transportaba 80 sacos con 2 mil paquetes rectangulares con droga. Con este resultado dejaron de llegar cerca de 49 dosis al mercado de contrabando.

Durante la operación fueron capturados dos colombianos y 2 jamaiquinos, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.