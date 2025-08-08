Regiones

Incautadas cerca de dos toneladas de cocaína a 71 millas de Santa Marta

Durante la operación fueron capturados dos colombianos y 2 jamaiquinos, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Incautadas cerca de dos toneladas de cocaína a 71 millas de Santa Marta/ Mindefensa

Incautadas cerca de dos toneladas de cocaína a 71 millas de Santa Marta/ Mindefensa

Santa Marta

En una operación de interdicción marítima conjunta con la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea y la Fiscalía, fue interceptada una Go Fast con 1991 kg de clorhidrato de cocaína a 71 millas de Santa Marta.

La embarcación estaba equipada con tres motores fuera de borda la cual transportaba 80 sacos con 2 mil paquetes rectangulares con droga. Con este resultado dejaron de llegar cerca de 49 dosis al mercado de contrabando.

Le puede interesar:

Incautada mercancía de contrabando avaluada en 1.250 millones de pesos

Durante la operación fueron capturados dos colombianos y 2 jamaiquinos, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad