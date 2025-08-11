Japón declaró la máxima alerta meteorológica por lluvias torrenciales en el sudoeste

Japón declaró este lunes (11 de agosto) la máxima alerta meteorológica en varias localidades del suroeste del país y llamó a la evacuación de varios miles de personas debido a lluvias torrenciales, que desde la víspera han estado dejando crecidas de ríos e inundaciones y causando alteraciones en el transporte ferroviario.

La alerta del nivel cinco sobre cinco, que llama a los residentes en las zonas incluidas a evacuar “para salvar sus vidas”, ha sido declarada para los municipios de Amakusa, Tamana, Uki, Yatsushiro, Nagasu, Hikawa, y Kamiamakusa, todos ellos en la prefectura de Kumamoto, y afecta a un total de 20.000 personas.

El motivo son las fuertes tormentas que azotan el suroeste del archipiélago nipón debido a un flujo de aire cálido y húmedo hacia un frente que está provocando lluvias récord en la prefectura, y que han superado los 400 milímetros acumulados en algunos puntos.

Debido a las intensas y continuadas precipitaciones, el riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones ha aumentado considerablemente no solo en Kumamoto, sino también en otras prefecturas del sudoeste del país, del centro y de la costa del mar de Japón como Fukuoka, Nagasaki, Saga, Oita Yamaguchi, Ishikawa y Niigata, en las cuales se ha declarado la alerta meteorológica de 3 o 4 sobre 5.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, un portavoz de la JMA instó a la población en las zonas bajo advertencia a asegurar de inmediato su seguridad.

Alertó especialmente a la población en áreas con riesgo de deslizamientos de tierra o en zonas bajas, e instó a evacuar a refugios designados o a lugares con poca probabilidad de inundación.

La JMA advirtió asimismo de que las nubes de lluvia intensa podrían permanecer sobre Kumamoto y formarse también sobre las prefecturas de Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita y Miyazaki hasta primeras horas de la tarde del lunes.

Las autoridades alertaron de que el riesgo de desastre podría aumentar rápidamente, e indicaron que las regiones oriental y septentrional de Japón deben prepararse para condiciones meteorológicas severas.

En la víspera, las lluvias torrenciales provocaron cancelaciones generalizadas de trenes de alta velocidad en el oeste y el sudoeste del país, entre ellas líneas como las que conectan Hiroshima y Hakata e Hiroshima y Osaka. Las compañías operadoras JR West y JR Central anunciaron que las interrupciones y retrasos podrían continuar este lunes debido al frente.

