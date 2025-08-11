“Pierde Colombia”: alcalde de Cartagena tras conocer la muerte del senador Miguel Uribe Turbay

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se sumó a las voces de solidaridad a la familia de Miguel Uribe tras conocerse su fallecimiento en la madrugada de este lunes tras luchar dos meses por su vida luego de recibir un atentado. El mandatario de los cartageneros hizo un llamado a la reflexión.

“Pierde Colombia, pierde la democracia.

Un país que asuma a su contrario como su enemigo a eliminar, es inviable.

Hagamos un alto, reflexionemos. Va para todos. Condolencias y solidaridad con sus familiares, amigos y seguidores”, escribió el mandatario a través de redes sociales.

Por su parte, el gobernador de Bolívar también se pronunció a través de su cuenta X y aseguró que, no la muerte del senador, pierde todo el país.

“Hoy perdemos todos. Un país en el que la vida está en juego por una posición política fracasa como sociedad. Más que nunca, rechazamos la intolerancia. Castigo para los responsables, consuelo para su familia.”

Cabe recordar que el senador estuvo en la capital de Bolívar días antes del atentado en su contra, participando de un debate de precandidatos presidenciales durante la convención bancaria.