Asociación de prensa de Guatemala condenó el asesinato de seis periodistas en Gaza

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), máxima gremial de prensa del país, condenó este martes 12 de agosto el asesinato de seis periodistas en la Franja de Gaza y exigió justicia por los crímenes que buscan silenciar la labor informativa.

En un comunicado, la APG expresó su más “enérgica condena” por los asesinatos de los seis comunicadores de la cadena al Jazeera, ocurrido el domingo 10 de agosto durante un ataque de precisión perpetrado por el ejército de Israel.

“La APG se une al clamor de cientos de organizaciones de prensa, defensoras de derechos humanos y entidades internacionales que han denunciado el acoso sistemático y los ataques directos contra periodistas en Gaza” que han dejado al menos 238 fallecidos en el gremio de prensa, señaló el documento.

También rechazó categóricamente el plan de ocupación anunciado por el Gabinete de Seguridad de Israel y exigió justicia por los asesinatos, porque “el periodismo no debe ser blanco de guerra”, sostuvo.

El ejército israelí admitió que mató a los periodistas en el bombardeo y acusó a uno de ellos, el reportero Al Sharif, de estar vinculado a Hamás y presentó como pruebas dos documentos, pero sin detallar el origen.

