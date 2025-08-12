¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? Está en Colombia y atraviesa 6 países de Sudamérica

Colombia es un país que se caracteriza por su biodiversidad, la cual se ve reflejada a lo largo del territorio en la amplia variedad de animales, plantas y sus respectivos hábitats. “Colombia es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado, cuenta con 311 tipos de ecosistemas continentales y marinos y el 53% del territorio cubierto por diferentes tipos de bosques”, explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, nuestro país también se caracteriza por tener sistemas fluviales de alta importancia no solo a nivel nacional, sino a nivel continental.

“Gracias a su ubicación privilegiada, el país cuenta con una hidrografía destacable. El territorio presenta cuatro vertientes hidrográficas muy importantes: Caribe, Pacífico, Orinoco y Amazonas. Siendo la del Caribe, la más relevante, pues comprende el río Magdalena, la vía fluvial más relevante de Colombia, así como otros ríos y corrientes de agua que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta”, de acuerdo con la información que reposa en la página web de la marca país ‘Colombia el país de la belleza’.

Una de las ideas que fortalece este concepto es que el río más grande del mundo, pasa por Colombia.

¿Cuál es el río más caudaloso del mundo?

En la página web de la marca país ‘Colombia el país de la belleza’, se explica que el río más caudaloso del mundo es el río Amazonas con 7000 kilómetros, que “contribuye con una quinta parte del suministro total de agua dulce a los océanos globales, y además, cuenta con la mayor cuenca de drenaje de todos los ríos del mundo, se formó hace 9 millones de años”.

Sin embargo, este río no pasa solo por Colombia. “Nace en territorio peruano, se concentra la mayoría en Brasil y llega a tocar Colombia”, según explica la Fundación Aquae.

Los seis países sudamericanos por donde pasa el río Amazonas son: Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

