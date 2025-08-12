Desde Cali exigen respuestas sobre autores intelectuales del crimen de Miguel Uribe

Los caleños expresaron su preocupación por la polarización. Foto: W Radio.

Cali

Este martes, en la plazoleta de San Francisco en Cali, se llevó cabo un acto solemne en homenaje al senador Miguel Uribe, asesinado en hechos ocurridos en Bogotá.

Decenas de ciudadanos y líderes políticos de la región, se dieron cita vestidos de blanco y con flores, para elevar oraciones por el precandidato presidencial y su familia.

En su intervención, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, exigió respuestas sobre los autores intelectuales del asesinato del líder político del Centro Democrático.

“Asesinaron a Miguel y llevamos dos meses esperando respuestas, capturaron a los autores materiales, pero dónde están los que pagaron”, señaló el mandatario.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado a desescalar los discursos de odio, advirtiendo que la violencia verbal incita a la violencia física.

“No importa como pensemos, no importa si yo soy de un partido u otro, aquí lo importante es que nos respetemos en las diferencias, que dejemos y desescalemos el odio la violencia verbal incita a la violencia física y eso es por lo que estamos luchando”, dijo la gobernadora.

Los caleños expresaron su preocupación por la polarización y las posibles consecuencias que esta pueda tener en las próximas elecciones.