En Pereira, salió del gimnasio y ya un sicario lo esperaba para matarlo

En las afueras del centro comercial La 14 de Pereira, cerca al terminal de Transportes de Pereira, fue asesinado de tres disparos Jorge Eliécer Blandón Llanos de 56 años, que salía de un gimnasio ubicado en la zona.

Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad del establecimiento, cuando la víctima compró una bebida afuera del gimnasio y enseguida un hombre se bajó de una motocicleta, le disparó en repetidas ocasiones y huyó en el mismo vehículo.

Según el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Diego Rodríguez, su muerte podría estar relacionada con un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales.

“Se registró un hecho de afectación a la vida con arma de fuego en el parqueadero del antiguo Centro Comercial La 14... las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas relacionado con estructuras delincuenciales conocidas como Cordillera y Los Rebeldes.”

De manera extraoficial se conoció que este sujeto tendría un largo prontuario y sería integrante de la banda delincuencial ‘Cordillera’, además, al parecer, la víctima habría tenido negocios de venta de inmuebles con el padre Darío Valencia, quien fue encontrado muerto en el mes de septiembre del año 2024, luego de su desaparición el 25 de abril del mismo año.