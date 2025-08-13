Blessd hace historia y se convierte en el primer artista colombiano en unirse al fútbol español. Foto: Unión Balompédica Conquense.

Con un emotivo mensaje publicado en la cuenta oficial del equipo, sus directivas celebraron la alianza y aseguraron que unir la fuerza del fútbol con el poder de la música tiene un impacto social en la juventud.

“Un gol y una canción pueden emocionar de la misma manera. Un niño en Cuenca y otro en Medellín pueden compartir el mismo sueño. Y que, juntos, podemos hacerlo realidad”.

Además del equipo español, el intérprete de canciones como ‘Medallo’, ‘Ojitos Rojos’ y ‘Ziploc’, entre otros, sigue expandiendo su imperio futbolero en Europa, pues en el año 2024, el artista adquirió oficialmente los derechos del club Vendsyssel FF, de Dinamarca.