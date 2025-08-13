Volodímir Zelenski viaja a Alemania para participar en ronda de contactos iniciada por Merz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajará este miércoles (13 de agosto) a Berlín para reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, y participar en los contactos virtuales con líderes europeos y de la OTAN, así como con el presidente estadounidense, Donald Trump, que tendrán lugar de cara a la reunión que este último mantendrá en Alaska con el líder ruso, Vladímir Putin.

Un portavoz de Zelenski, Serguí Nikiforov, anunció el viaje a la agencia Ukrinform y precisó que el presidente ucraniano y el canciller alemán comparecerán ante la prensa a lo largo de la tarde.

Antes de ello, mantendrán una reunión bilateral, seguida de videoconferencias en varios formatos con los jefes de Estado y de Gobierno de Reino Unido, Francia, Finlandia, Polonia, Italia, con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

También están previstas conversaciones con Trump y con su vicepresidente, JD Vance, aunque no está claro si Zelenski estará presente en esta reunión virtual.

Tras la comparecencia ante la prensa, Merz y Zelenski mantendrán contactos con los líderes de la llamada Coalición de Voluntarios, que encabezan Francia y Reino Unido, para abordar los resultados de las conversaciones, según Ukrinform.

Merz ha interrumpido sus vacaciones para convocar esta ronda de contactos, en un intento de influir a Trump para que tengan más en cuenta la perspectiva ucraniana y europea de cara al próximo encuentro con Putin y se plantee la posibilidad de incrementar la presión sobre Rusia, si esta no se aviene a un alto el fuego.

La portavoz presidencial estadounidense Karoline Leavitt rebajó ayer las expectativas de que la cumbre del viernes sirva para cerrar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de Ucrania, e indicó que para el mandatario republicano será eminentemente un “ejercicio de escucha”.

“Este es un ejercicio de escucha para el presidente (Trump). Solo una de las partes involucradas (Putin) estará presente, así que servirá para obtener una mejor comprensión de cómo podemos poner fin a esta guerra”, expresó Leavitt en una rueda de prensa.

Escuche W Radio en vivo aquí: