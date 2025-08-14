Siguen las críticas en frontera a propuesta de Maduro de unir sus fuerzas militares con Colombia

Norte de Santander

El presidente de la Asamblea de Norte de Santander, Gregorio Correa criticó fuertemente la propuesta de Nicolás Maduro de unir las fuerzas militares para combatir el narcotráfico. Resaltó que él (Maduro) es ahora la persona más buscada del mundo por este delito y por esta razón es absurda su propuesta.

“Eso es una locura” aseguró el presidente de la Duma Departamental. “El señor Maduro ahora sale con el cuento de la unificación de las fuerzas militares, cuando eso constitucionalmente no se puede”.

Agregó el dirigente político que “las fuerzas militares de Colombia están para defender a los colombianos y para defender la institucionalidad colombiana. Esto de un país extranjero nunca se logrará realizar y menos cuando es un delincuente que está siendo perseguido y se ofrece la recompensa por vínculos con el narcotráfico”.

Recordó la señalada vinculación de Nicolás Maduro con el cartel de los Soles. “Para nadie es un secreto que el cartel de los Soles, es un cartel dedicado al narcotráfico y él es el jefe de esa banda. Entonces esa propuesta es una total locura y no lo permite la constitución colombiana”.

Además, enfatizó que “las fuerzas militares no se van a prestar para algo tan atroz y tan aberrante, como lo que piensa hacer este señor Maduro. Lo puede acolitar el comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia, que es el presidente, pero no creo que ese vaya a someter a un escarmiento por las mismas fuerzas militares de Colombia y por el pueblo colombiano”.