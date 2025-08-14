Supersociedades pone millonaria multa a controlante de Nitrofert, competidor de Monómeros

La Superintendencia de Sociedades le impuso una multa de 202 millones de pesos al uruguayo Juan José Moratorio por ser controlante de Nitrofert, empresa de fertilizantes competidora de Monómeros, pero no revelarlo en el registro mercantil de forma oportuna y completa el referido grupo empresarial.

A través de un comunicado, a entidad señaló que, en este caso, se verificó durante la investigación que, además del control, “existe entre las entidades vinculadas unidad de propósito y dirección, por lo cual se configura un grupo empresarial, en los términos del artículo 28 de la Ley 222 de 1995”.

La entidad agregó que Moratorio se allanó al cargo pero que, al verificar el registro mercantil de las empresas que conforman el grupo (Nitrofert, Nitrofoods, Nitrocredit, Nitrofarm, Intefert y Nitrocaribe, por intermedio de la sociedad uruguaya Ilsady), evidenció que la inscripción no atendía a la realidad corporativa de las mismas. Por esa razón, fue necesario declarar el grupo empresarial y ordenar su publicidad.

Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, reiteró que a la entidad le corresponde “velar por la adecuada revelación de los grupos empresariales y las situaciones de control en el registro mercantil”, por lo que estas investigaciones “resultan relevantes para los diferentes grupos de interés que interactúan con las empresas”.

“Como se demostró en este caso, la entidad actúa garantizando el debido proceso y todos los demás derechos de los investigados, pero con el firme propósito de revelar la realidad de las estructuras corporativas, de acuerdo con el principio de transparencia, que es el fundamento del buen gobierno corporativo”, concluyó.

