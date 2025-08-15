Colombiana que se hacía pasar por médica fue arrestada en España

Una ciudadana colombiana, identificada como Catherin Román y quien tiene 37 años, fue capturada en España por hacerse pasar por médica sin tener la licencia para practicar.

La mujer tenía orden de captura internacional emitida por Colombia y una circular roja de Interpol.

Román viajó hacia España en compañía de su esposo y su hijo en el año 2023 y se estableció en Valencia, ciudad ubicada en la costa este del país. Allí, durante más de un año, estuvo cambiando de domicilio con frecuencia para evadir la acción de las autoridades.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, Román se hizo pasar por Mayra Alejandra Zapata, supuestamente una médica con experiencia, con cuya identidad firmó más de 655 atenciones médicas.

Esta supuesta médica suscribió actas de defunción en hospitales colombianos durante la pandemia del COVID-19, incluyendo la Clínica de la Policía Nacional y el Hospital Materno Infantil de Soledad, en el Atlántico.

