Incendio en Pereira deja cinco locales incinerados

La conflagración se registró en la noche de este jueves y consumió por completo cinco locales comerciales en el sector de Alta Vista, vía a San Joaquín, en Pereira; las llamas de este incendio alcanzaron a extenderse varios metros, las cuales podían verse de barrios aledaños que de inmediato alertaron a las autoridades.

La emergencia fue atendida por más de 35 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Pereira, apoyados por dos máquinas extintoras, así como por el Cuerpo Oficial de Bomberos Dosquebradas y la Defensa Civil, bajo la activación del Plan de Ayuda Mutua, que por varias horas atendieron la conflagración.

El reporte oficial lo entregó Juan Camilo Ballesteros, director del Cuerpo Oficial de Bomberos Pereira.

“La ciudadanía nos alerta de un incendio estructural sobre el sector de San Joaquín, donde inmediatamente despachamos nuestra primera respuesta a la máquina de la estación de San Fernando, Cuba y enviamos dos máquinas extintoras más y activamos nuestro plan de ayuda mutua para recibir el apoyo de bomberos Dosquebradas”

Las autoridades confirmaron que no se presentaron personas lesionadas por las llamas, aunque sí hubo algunos casos de afectación por inhalación de humo. Las labores de remoción y extinción continuaban para evitar que el fuego se reavivara.

Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.