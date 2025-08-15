Policía Metropolitana de Santa Marta ha logrado recuperar 143 vehículos en lo que va del 2025

Santa Marta

El Ministerio de Defensa a través de su cuenta en X destacó el trabajo realizado por la Policía Metropolitana de Santa Marta en la lucha contra el delito en esta zona del país.

La oficina ministerial, informó que a través de sus planes diferenciales se ha logrado recuperar 143 vehículos (126 motocicletas y 17 automóviles) y la inmovilización de 92 más.

“Esto es producto de un trabajo articulado respaldado por herramientas tecnológicas, el fortalecimiento de los frentes de seguridad y la colaboración ciudadana”, destacó Mindefensa.

Finalmente, hacen un llamado a la población a que acuda a las oficinas de la Fiscalía General de la Nación, para verificar si sus bienes han sido recuperados.