Harold Trompetero presenta ‘Lactar’, una novela sobre renacer y desafiar las normas sociales

El nombre de la obra, según Trompetero, viene de la pelea de cuando alguien, que pareciera ya no tener la capacidad de dar vida, logra apostar por hacerlo, de ahí: “Lactar.”

La obra narra la historia de Victoria, una mujer de 68 años que enfrenta un embarazo inesperado.

Trompetero se inspiró en una mujer que iba a su casa a hacer oficio y qué, al igual que la protagonista de su novela, era de clase alta y sentía gusto por actividades que no correspondían a su estatus social a escondidas de su familia, como cuidar niños o hacer aseo en hogares.

“En la clase alta hay unos contrastes muy raros, hay gente de ahí que para divertirse o tener una salida de su vida trabaja en Uber, también descubrí que hay índices altos de violencia económica hacia las mujeres, sobre todo después de la juventud.” señaló.

Sobre aquella mujer que Trompetero conoció y lo que sucedió con ella, el escritor la colocó en la primer lista de agradecimientos de Lactar, y hasta el día de hoy son muy buenos amigos: “Cuando nació mi hijo, llegó a ofrecerse a cuidarlo un par de veces, pero la edad ya es otra para sus ‘viajes raros’.”, bromeó.

Trompetero, al escribir Lactar se puso a la tarea de que el lector se ponga en un juicio de valor, algo que, junto a la propia temática del libro, le generó muchas críticas de mujeres: “Me dijeron que como era capaz de contar una historia de maternidad femenina y cómo me atrevía a llamarla Lactar sin saber que es lactar.”

Sobre la posibilidad de llevar este libro a la gran pantalla, comentó que el libro nació como un guion que trabajó durante varios años, pero que, como película, no encontró como hallarle forma: “Me hace falta contar cosas que son imposibles de contar en pantalla, por suerte recibí todo el apoyo de mi editorial, me di cuenta que el audiovisual te da un mundo muy concreto”.

Escuche la entrevista completa aquí:

