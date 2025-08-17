Emergencia por fuertes lluvias en Montería: la ciudad enfrentó 3 horas de intensas precipitaciones

Emergencia por fuertes lluvias en Montería: la ciudad enfrentó tres horas de intensas precipitaciones. Foto: cortesía Alcaldía de Montería.

Montería

La ciudad de Montería vivió tres horas de intensas lluvias que generaron inundaciones en más del 80% de esta sección del país, en la noche del 16 de agosto.

Según el alcalde de la capital cordobesa, Hugo Kerguelén, la tormenta estaría asociada al paso del huracán Erin.

Contexto en La W: Erin se convierte en un huracán “catastrófico” con categoría 5 en el Atlántico

“Desde hace más de 3 horas se presenta en Montería una tormenta eléctrica de alta intensidad, asociada al paso del huracán Erin (cat. 5). Estamos verificando afectaciones, funcionamiento de los drenajes y desplegando equipos de socorro para apoyar a comunidades y extraer agua en zonas críticas”, expresó el mandatario municipal.

“Llamamos a la prudencia: no transitar por calles inundadas, no bañarse en canales ni cuerpos de agua y evitar zonas con árboles. Quienes habitan en el cerro deben trasladarse temporalmente a otras viviendas mientras superamos la emergencia”, agregó el alcalde de Montería, teniendo en cuenta el lamentable hecho registrado el pasado el pasado 8 de agosto en la ciudad, donde un menor de 11 años murió tras lanzarse a un canal de riego en el barrio La Granja, sur de la capital cordobesa.

Estamos verificando afectaciones, funcionamiento de los drenajes y desplegando equipos de socorro para apoyar a comunidades y extraer agua en… pic.twitter.com/mgKAkoNMYv — Hugo F. Kerguelen G. (@kerguelenhugo) August 17, 2025

Cabe recordar que, el departamento de Córdoba se mantiene en alerta naranja por los pronósticos del IDEAM que apuntan a más lluvias para esta parte del territorio nacional, las cuales se extenderían hasta el mes de noviembre del año 2025.

La Terminal de Transportes de la ciudad de Montería también reportó emergencias por las intensas precipitaciones.

Así se reportó la crisis en varias cuentas de la red social X.

ATENCIÓN ‼️ El Terminal de Transporte de Montería -@TermiMonteria - también colapsó por el prolongado aguacero que cayó en la ciudad, provocando caos e inundaciones en amplios sectores.



c.c @kerguelenhugo pic.twitter.com/CF2LMjIXKG — La Flecha Noticias (@laflechaco) August 17, 2025

Terrible aguacero 💦 el que azotó a Montería.



Muchos sectores del sur, centro y norte de la capital cordobesa se encuentran inundados.



(@_iclima) pic.twitter.com/frHL68hjGe — José Larrarte Guzmán (@JoseRLarrarteG) August 17, 2025