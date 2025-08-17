Las 2 únicas palabras que terminan en ‘z’ y llevan tilde en la ‘i’: Conozca regla de la RAE

La Real Academia Española, por medio de su sección ‘español al día’, que fue formada por filósofos y lingüistas especializados desde 1998, tienen como objetivo de ampliar y modernizar algunas consultas lingüísticas que llegan a la RAE por diferentes medios tradicionales o electrónicos.

Una de las tareas o cometido básico que tiene esta entidad es resolver diferentes dudas de temas lingüísticos como son la ortografía, el léxico y la gramática desde las perspectivas de las normas que tiene hoy el lenguaje del español.

Las consultas frente a estas palabras son realizadas en su mayoría por las personas hispanohablantes o por otras personas que no son nativos en el lenguaje. En la actualidad, este departamento presta el servicio de atención por medio de su cuenta de Twitter.

¿Cómo es la regla gramatical de la letra ‘Z’?

Según explica la Real Academia Española, “para representar el fonema /z/ se emplean en español las letras z y c. Salvo excepciones debidas a razones etimológicas, el uso de una u otra letra depende del contexto, esto es, de la posición que dicho fonema ocupe dentro de la palabra y, en especial, de cuál sea el fonema siguiente”.

Por ejemplo, la z se usa ante las vocales /a/, /o/, /u/: zapato, alcanzar, zorro, razonable, azufre, zurdo; ante consonante: amanezca, azteca, brizna, gazpacho, jazmín, juzgar; y en posición final de palabra: ajedrez, cáliz, feliz, luz.

¿Por qué maíz y raíz llevan tilde si después va la letra z?

Raíz y maíz son las únicas palabras que llevan tilde antes de la letra ‘z’, algo que genera curiosidad, ya que la regla expresa que son palabras agudas y no terminan en ‘n’, ‘s’ o vocal.

La RAE explica que “se escriben con tilde porque contienen un hiato formado por vocal abierta y cerrada tónica, y estos hiatos siempre llevan tilde en la cerrada con independencia de las reglas generales de palabras agudas y llanas (reír, creído, aúna, oído...)”.

El hiato es la secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas, por ejemplo, grú-a, pa-ís, discutí-a; por este motivo maíz y raíz llevan tilde.

¿Qué trucos y reglas existen para mejorar la acentuación?

Además de las reglas que da la RAE para ubicar correctamente las tildes en un texto, existen algunas herramientas o trucos que permiten a las personas familiarizarse con estos diacríticos: