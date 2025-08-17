Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto Pombo

Actualidad

Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Cómo afectará las elecciones la condena de Álvaro Uribe?

En el capítulo 153 de Mis Preguntas, Roberto Pombo analiza: ¿Cuál sector político resulta favorecido y cuál afectado por la decisión?

¿Cómo afectará las elecciones la condena del expresidente Uribe?

¿Cómo afectará las elecciones la condena del expresidente Uribe?

00:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mis Preguntas, con Roberto Pombo

La justicia condenó al expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. Más allá de los efectos jurídicos, el hecho da un giro al panorama político y electoral.

¿Cuál sector político resulta favorecido y cuál afectado por la decisión? ¿Qué camino debe tomar el centro político?

Para este capítulo hablamos con el estratega político, Juan Pablo Rocha; con el politólogo y fundador y gerente de Cifras y Conceptos, César Caballero; con el estratega político, Luis David Duque; con la periodista política María Alejandra Villamizar; y con el estratega político, Camilo Lema.

¿Cómo afectará las elecciones la condena del expresidente Uribe?

00:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad