Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Cómo afectará las elecciones la condena de Álvaro Uribe?

¿Cómo afectará las elecciones la condena del expresidente Uribe?

La justicia condenó al expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. Más allá de los efectos jurídicos, el hecho da un giro al panorama político y electoral.

¿Cuál sector político resulta favorecido y cuál afectado por la decisión? ¿Qué camino debe tomar el centro político?

Para este capítulo hablamos con el estratega político, Juan Pablo Rocha; con el politólogo y fundador y gerente de Cifras y Conceptos, César Caballero; con el estratega político, Luis David Duque; con la periodista política María Alejandra Villamizar; y con el estratega político, Camilo Lema.

Escuche W Radio en vivo: