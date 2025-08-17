Un muerto y dos heridos en incendio de barcos con sustancias tóxicas en puerto de Corea del Sur

Un incendio en dos embarcaciones atracadas en el puerto de Yeosu, unos 340 kilómetros al sur de Seúl, causó este sábado un muerto y dos heridos, en un accidente que se vio agravado por la presencia de unas 2.500 toneladas de sustancias químicas tóxicas en uno de los barcos, informó la Guardia Costera.

El fuego comenzó alrededor de la 1:00 hora local (16:04 GMT del día anterior) en un petrolero de 2.692 toneladas y en un carguero de 24 toneladas atracado junto a él, según fueron citadas las autoridades por la agencia local de noticias Yonhap.

A bordo del petrolero viajaban 14 personas y en el carguero cuatro tripulantes. Las autoridades lograron rescatar a todos, aunque el capitán del segundo barco fue hallado inconsciente y posteriormente falleció.

Dos tripulantes extranjeros del petrolero resultaron heridos con quemaduras.

Las labores de extinción concluyeron tras más de seis horas. Sin embargo, se sigue investigando si hubo contaminación marítima por la presencia de los químicos del petrolero.

La Guardia Costera investiga ahora en cuál de los dos barcos se originó el fuego y las circunstancias exactas del accidente.