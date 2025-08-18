Ciudades

Más de tres mil kits de Asistencia Humanitaria de Emergencia entregó la UNGRD en Santa Marta

La asistencia empezará a ser entregada a través de las autoridades locales.

Más de tres mil kits de Asistencia Humanitaria de Emergencia entregó la UNGRD en Santa Marta/ UNGRD

Más de tres mil kits de Asistencia Humanitaria de Emergencia entregó la UNGRD en Santa Marta/ UNGRD

Santa Marta

Luego las fuertes lluvias que se presentaron en la capital del Magdalena que dejó a miles de familias damnificadas, iniciaron las antregas de ayudas a quienes lo perdieron todo.

La UNGRD envió más de tres mil kits de Asistencia Humanitaria de Emergencia con elementos de alimentación, cocina y aseo, que empezará a ser entregada a través de las autoridades locales.

Estas constan de 1.056 kits de alimentos, 1.056 kits de aseo y 1.056 kits de cocina, los cuales mitigarán el impacto causado por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en más de 60 barrios de Santa Marta.

50 barrios y 1.750 familias afectadas por el invierno en Santa Marta

Esta es la primera fase de entrega de Asistencia Humanitaria, luego de la emergencia registrada el pasado 3 de agosto, en Santa Marta, cuando un torrencial aguacero provocó que cayeran 155 milímetros de agua en apenas cuatro horas, la misma cantidad que normalmente cae durante un mes.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad