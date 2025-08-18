Más de tres mil kits de Asistencia Humanitaria de Emergencia entregó la UNGRD en Santa Marta/ UNGRD

Santa Marta

Luego las fuertes lluvias que se presentaron en la capital del Magdalena que dejó a miles de familias damnificadas, iniciaron las antregas de ayudas a quienes lo perdieron todo.

La UNGRD envió más de tres mil kits de Asistencia Humanitaria de Emergencia con elementos de alimentación, cocina y aseo, que empezará a ser entregada a través de las autoridades locales.

Estas constan de 1.056 kits de alimentos, 1.056 kits de aseo y 1.056 kits de cocina, los cuales mitigarán el impacto causado por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en más de 60 barrios de Santa Marta.

50 barrios y 1.750 familias afectadas por el invierno en Santa Marta

Esta es la primera fase de entrega de Asistencia Humanitaria, luego de la emergencia registrada el pasado 3 de agosto, en Santa Marta, cuando un torrencial aguacero provocó que cayeran 155 milímetros de agua en apenas cuatro horas, la misma cantidad que normalmente cae durante un mes.