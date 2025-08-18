Por presunto acoso laboral, formulan cargos contra exjuez de la Justicia Penal Militar

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que formuló cargos contra la exjuez primera de brigada de la Justicia Penal Militar de Barranquilla, la teniente coronel Heidy Johaana Zuleta Gómez.

El ente de control aseguró que la decisión se produjo debido a que la exservidora pública, presuntamente habría incurrido en conductas de acoso laboral, persecución y maltrato contra otra juez de la misma jurisdicción.

De acuerdo con la Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, al parecer, la disciplinable realizó expresiones verbales injuriosas y ultrajantes contra “la moral, intimidad y buen nombre de la otra funcionaria”.

Por lo anterior, la Procuraduría señaló que, la entonces oficial habría hecho las manifestaciones frente a compañeros de trabajo y algunos civiles, pasando por alto los lineamientos establecidos en el Código Disciplinario frente a los llamados de atención.

A través de un comunicado, el Ministerio Público advirtió que, con su presunta conducta, Zuleta Gómez quebrantó los principios del respeto, la dignidad, la equidad y el liderazgo que deben guiar el actuar de los miembros del Ejército Nacional.

Ante la situación, de manera provisional el ente calificó la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo.