¿Qué colombianos jugarán el US Open 2025? Conózcalos a detalle

Camila Osorio en acción contra Moyuka Uchijima en el Abierto de Cincinnati en el Lindner Family Tennis Center el 8 de agosto de 2025 en Mason, Ohio. (Foto de Frey/TPN/Getty Images) / Frey/TPN

Ya está por comenzar el US Open 2025, concretamente con el cuadro clasificatorio este lunes 18 de agosto y con ello, vale la pena repasar la representación colombiana que tendrá el torneo que se extenderá hasta el próximo domingo 7 de septiembre en el USTA Billie Jean King National Tennis Center en Flushing Meadows, Nueva York.

Cabe recordar que este torneo cuenta con varias modalidades, pues aparte de los cuadros de sencillos masculino y femenino, también cuenta con torneo de dobles en ambas ramas y el torneo junior para menores de 18 años.

Estos son los colombianos que jugarán el US Open 2025:

Camila Osorio

Actualmente, en el puesto 56° del ranking WTA, la cucuteña es la gran referente de nuestro país en todos los niveles. Llega a Nueva York tras alcanzar la segunda ronda en los WTA 1000 de Montreal y Cincinnati.

También sumó su tercer trofeo WTA Tour y el segundo consecutivo en el WTA 250 de Bogotá en abril.

Emiliana Arango

La segunda mejor raqueta del país también se encuentra en el Top 100, concretamente en el puesto 81° de la clasificación. Jugará su primer cuadro principal en el US Open y llega tras dos derrotas consecutivas en la primera ronda de Montreal y Cincinnati.

En el primer semestre, mostró su mejor nivel hasta ahora en la temporada tras ser campeona en el WTA 125 de Cancún y finalista en el WTA 500 de Mérida, ambos en México.

Daniel Galán

Si del cuadro masculino se trata, Daniel Galán será el único representante del tenis ‘cafetero’ en Flushing Meadows con tres victorias en cuatro partidos jugados en el ATP Masters 1000 de Cincinnati hasta caer por 1-6, 1-6 con el número 1 del mundo, Jannik Sinner.

En el primer semestre del 2025 se proclamó campeón de los torneos ATP Challenger 75 de Santiago y Concepción en Chile.

Angélica Bernal:

Para el tenis adaptado también hay espacio y el lugar es de Angélica Bernal, bogotana de 30 años y actualmente 7° en el ranking mundial. Esta será su quinta aparición en el Grand Slam estadounidense, donde posee dos victorias.

Hace poco más de dos meses logró un hito histórico al convertirse en la primera tenista colombiana en alcanzar una final de Grand Slam en Wimbledon, donde fue finalista.

Alejandro Arcila

La lista cierra con una de las grandes promesas del tenis nacional como Alejandro Arcila, antioqueño de 18 años que se encuentra en su último año en el Circuito Mundial Junior de la ITF para menores de 18 años.

Arcila hoy 25° del ranking mundial, suma este año 2025 dos trofeos ITF J300 en Salinas, Ecuador y Lima, Perú. Este será el último Grand Slam Junior de su carrera juvenil, todo antes de partir a la Universidad de Arizona, a la cual se incorporará en otoño de 2025.

Escuche W Radio en vivo: