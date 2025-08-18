US Open 2025: ¿Cuáles son las fechas y cómo ver los partidos del torneo?

Estadio Arthur Ashe Stadium durante el US Open 2022. Foto: Tim Clayton/Corbis via Getty Images / Tim Clayton - Corbis

Tras el Masters 1000 y WTA 1000 de Cincinnati, que finalizarán este lunes 18 de agosto, ya se acerca el US Open 2025, el último Grand Slam del año que tendrá a Jannik Sinner y Aryna Sabalenka como campeones defensores.

En Flushing Meadows, los favoritos al trofeo serán Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic y Alexander Zverev, mientras que en el torneo femenino resaltan Aryna Sabalenka, Iga Swiatek y Coco Gauff.

Lea también: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se citan para la final del Masters 1000 de Cincinnati

¿Cuáles son las fechas del US Open 2025?

Primera ronda: Domingo 24, lunes 25 y martes 26 de agosto

Domingo 24, lunes 25 y martes 26 de agosto Segunda ronda: Miércoles 27 y jueves 28 de agosto

Miércoles 27 y jueves 28 de agosto Tercera ronda: Viernes 29 y sábado 30 de agosto

Viernes 29 y sábado 30 de agosto Octavos de final: Domingo 31 de agosto y lunes 1 de septiembre

Domingo 31 de agosto y lunes 1 de septiembre Cuartos de final: Martes 2 y miércoles 3 de septiembre

Martes 2 y miércoles 3 de septiembre Semifinales: Jueves 4 y viernes 5 de septiembre

Jueves 4 y viernes 5 de septiembre Final femenina: Sábado 6 de septiembre

Sábado 6 de septiembre Final masculina: Domingo 7 de septiembre

¿Por dónde ver el US Open 2025?

La transmisión del torneo incluirá encuentros principales en las señales de ESPN, mientras que todas las canchas en exclusiva estarán en el plan Premium de Disney +.

¿Cuándo será el sorteo del cuadro principal del US Open 2025?

Los cuadros principales del US Open 2025, tanto masculino como femenino, serán sorteados el jueves 21 de agosto en las instalaciones del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Escuche W Radio en vivo: