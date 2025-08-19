Llegan a Bogotá autopartes para máquinas de bomberos: evalúan sanciones a contratista por demoras

Bogotá

Tras varios meses de demoras e inconvenientes, la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que, “los siete chasises fabricados en el marco del contrato 588 de 2022, para la adquisición de siete máquinas extintoras, hicieron arribo el día de hoy al Puerto de Cartagena, provenientes del Puerto de Miami”.

Así las cosas, el contratista está a la espera de que la Naviera adelante las gestiones administrativas correspondientes para que sean puestos a disposición.

“Una vez cumplido este proceso de desembarque, iniciará el desplazamiento hacia a la ciudad de Bogotá D.C., donde se llevarán a cabo las labores de ensamblaje y demás actividades que concluyan con la entrega a satisfacción de las máquinas”, informaron.

Ante las entregas que presentan retrasos, “la entidad iniciará nuevamente un proceso sancionatorio buscando determinar si existe o no incumplimiento por parte del contratista, proceso en el que se respetarán todas las garantías procesales”.