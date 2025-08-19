Tres personas mayores murieron por desnutrición en Gaza

Tres personas mayores fallecieron el lunes 18 de agosto por desnutrición en la Franja de Gaza, informó este martes 19 de agosto el Ministerio de Sanidad del enclave en su recuento diario de víctimas, que recoge cifras del día anterior.

Las tres personas tenían más de 60 años, según precisó Sanidad a EFE, una de ellas murió en el Hospital Shifa (en la ciudad de Gaza, norte del enclave) y las otras dos en el Hospital Naser (sur).

Con estos casos, el número de fallecidos por desnutrición en Gaza asciende a 266, de los cuales 112 son niños, de acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

En total, más de 62.000 personas han perdido la vida en la Franja desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. Entre ellas, cientos murieron cuando intentaban acceder a comida en las rutas por las que pasan los camiones con ayuda o cerca de los puntos de distribución de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF).

No obstante, las autoridades locales denuncian que buena parte de la carga es interceptada por la población o saqueada por bandas armadas antes de que pueda ser distribuida, lo que agrava aún más la crisis alimentaria.

Según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, utilizada por la ONU, en Gaza ya se han alcanzado dos de los tres umbrales que definen una hambruna: el desplome del consumo de alimentos y la malnutrición aguda.

De acuerdo a los datos ofrecidos por las autoridades israelíes, en junio entraban entre 50 y 100 camiones diarios en el enclave palestino, desde las pausas humanitarias comenzaron a entrar 200 al día y ahora las cifras están en unos 300 diarios.

Las organizaciones humanitarias consideran que se requieren un mínimo de 500 para cubrir las necesidades básicas de una población al borde de la hambruna.

