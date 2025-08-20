Elenst refuerza su estrategia de negocios con una inversión en Lexy

Colombia

Elenst, el destacado mayorista de alta tecnología, construcción e industria en Colombia, ha iniciado el año con un movimiento estratégico que consolida su visión de ser un actor clave en la modernización de la infraestructura del país. La compañía, un aliado crucial para 160 fabricantes globales, ha realizado una jugada inusual en el sector al adquirir una participación del 20% en Lexy, una firma legal que opera mediante una plataforma especializada en la compra y venta de empresas y proyectos.

Esta alianza busca fortalecer la posición de Elenst como un grupo empresarial, atendiendo a su necesidad de participar en proyectos de gran envergadura. La sinergia con Lexy permitirá a Elenst involucrarse en negociaciones importantes y asegurar su presencia en las implementaciones de infraestructura tecnológica y civil más relevantes del país, reforzando su rol como un distribuidor mayorista estratégico.

Un año de expansión y nuevas direcciones

La startup ha continuado su crecimiento con la apertura de nuevas sedes en Bogotá y Miami, instalaciones diseñadas para ser tecnológicamente avanzadas. Esta expansión física se complementa con una dinámica estrategia de adquisición de activos, como lo demuestra la compra de la tienda Kimivasa, con la que Elenst planea incursionar en el mercado minorista.

Estas operaciones demuestran la apertura de Elenst a la inversión de capital, que le ha permitido concretar importantes negocios, como su reciente rol como proveedor clave para la multinacional de juegos en línea Pragmatic Play, facilitando la implementación de estudios de alta tecnología en el país.

Un actor indispensable en el horizonte de 2026

Para finales de 2026, la compañía aspira a ser un actor indispensable en las principales operaciones de infraestructura tecnológica y civil, tanto en el sector público como privado. Esto, a su vez, permitiría a municipios en desarrollo acceder a insumos de calidad de origen estadounidense y europeo, contribuyendo al progreso regional.

La estrategia detrás de la inversión, según el CEO de Elenst

Jhonatan Yaya, CEO de Elenst, considera que esta alianza “será una de las más comentadas en años posteriores” debido a la particularidad de unir a un mayorista de tecnología con una plataforma de intermediación de negocios. Sin embargo, recalca que Lexy será “la piedra angular” para que Elenst se convierta en protagonista de negociaciones clave.

Compromiso social y visión a largo plazo

Además de su crecimiento económico, Elenst ha mostrado un compromiso social notable a través de donaciones considerables a la Fundación Habacuc para la infraestructura de iglesias cristianas. Esta labor subraya su valor como una empresa que busca un impacto positivo en la comunidad.

Marcas representadas

Entre los 160 fabricantes que Elenst representa en Colombia se encuentran marcas como Dell, Lenovo, Cisco, Ruijie, Adata, Fortinet, Kaspersky, Microsoft, Powest, Schneider, ABB, Dewalt, Stanley, HPE y Supermicro. Adicionalmente, la compañía ha sido pionera en traer al mercado local a Teltonika, Controls Camdens y Kramer.