En Ciénaga, Magdalena, 750 familias cuentan con el servicio de gas natural

Santa Marta

Gracias al convenio entre Hocol y Gases del Caribe, 750 familias de estratos 1 y 2 del municipio de Ciénaga, Magdalena cuentan con servicio de gas natural, alcanzando más del 90% de cobertura en la zona.

El anuncio fue hecho por Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, “Durante el recorrido, compartimos con beneficiarias como doña María y doña Francisca, quienes expresaron su alegría al contar ahora con un servicio que transforma sus rutinas: cocinar ahora es más rápido, económico y seguro. Ambas resaltaron que el gas natural no solo les ahorra tiempo y dinero, sino que también significa un hogar más limpio y digno”, precisó la funcionaria.

En el marco de #NaturgasEnRegión llegamos a Ciénaga (Magdalena) para brindarles una mejor calidad de vida, bienestar y mejor salud a las familias colombianas.



Gracias al convenio entre Hocol y Gases del Caribe, 750 familias del municipio se suman hoy al servicio de gas natural,… pic.twitter.com/XqBgG7NqWm — Luz Stella Murgas (@luzstellamurgas) August 20, 2025

Reunión en Santa Marta

Por otro lado, en un encuentro con el alcalde Carlos Pinedo Cuello; Patricia Caicedo, secretaria de Planeación; Safuat Atunes, secretario privado, y Ciro Monsalvo, gerente de Gases del Caribe zona Magdalena, la presidenta Luz Stella Murgas conversó sobre el papel del gas natural como motor de competitividad, bienestar y sostenibilidad para los samarios.

Asimismo, se habló sobre la importancia de llevar el gas natural a las zonas rurales de Santa Marta.