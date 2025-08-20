Deportes

EN VIVO 🔴 Fluminense vs. América de Cali: siga el minuto a minuto del partido de Copa Sudamericana

El conjunto colombiano necesita por lo menos dos goles para avanzar.

América de Cali vs. Fluminense en el partido de ida de la Copa Sudamericana / Getty Images

América de Cali vs. Fluminense en el partido de ida de la Copa Sudamericana / Getty Images / Gabriel Aponte

Este martes, 19 de agosto, América de Cali visita a Fluminenses por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

A pesar de la buena actuación de la ‘Mecha’ en el partido de ida no fue suficiente, puesto que, perdió el encuentro 2 - 1.

Por su parte, Fluminense intentará valer su localia y llevarse el cupo a cuartos de final.

Siga el minuto a minuto a continuación:

