EN VIVO 🔴 Fluminense vs. América de Cali: siga el minuto a minuto del partido de Copa Sudamericana
El conjunto colombiano necesita por lo menos dos goles para avanzar.
Este martes, 19 de agosto, América de Cali visita a Fluminenses por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.
A pesar de la buena actuación de la ‘Mecha’ en el partido de ida no fue suficiente, puesto que, perdió el encuentro 2 - 1.
Por su parte, Fluminense intentará valer su localia y llevarse el cupo a cuartos de final.