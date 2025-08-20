Generación de energías limpias en Colombia llegó a tres gigavatios

De acuerdo con la Asociación de Energías Renovables, SER Colombia, 2.376 megavatios corresponden a proyectos de mediana y gran escala y cerca de un gigavatio adicional proviene de 20.000 proyectos de autogeneración y generación distribuida de energías limpias a lo largo del país.

Con estas cifras, el país llega al 50% de la meta trazada por el Gobierno de seis gigavatios, lo que pone al país es un panorama esperanzador, pero aún insuficiente para abastecer la demanda creciente.

“Necesitamos crecer más. Casi que debemos triplicar lo logrado hasta el momento para atender ese consumo creciente de los colombianos”, manifestó Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia.

En este tipo de proyectos de generación de energía se han invertido cerca de 2.500 millones de dólares, se han generado más de 22.000 empleos directos y 10 billones de pesos en aportes fiscales y al mercado eléctrico durante su operación.

Según el gremio, con este tipo de energías el país avanza en tarifas más competitivas y una transición energética más justa.