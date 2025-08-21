W Sin CarretaW Sin Carreta

Está en marcha la prefactibilidad del tren que promete conectar Bogotá y Boyacá en menos de una hora

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, afirmó que en esta prefactibilidad se tiene que analizar que el trazado permita un tren de 120-150 kilómetros por hora.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y habló sobre el tren que promete conectar Boyacá con Bogotá en tiempo récord.

“Hace 100 años comenzó la construcción del corredor férreo entre Bogotá y Belencito y hoy tenemos la dicha de que ya tenemos andando la prefactibilidad y con los recursos del pacto territorial tenemos garantizados los recursos para la factibilidad”, detalló.

Según dijo, para la prefactibilidad se requieren de 18.500 millones de pesos, mientras que para la factibilidad se necesita de 88.000 millones de pesos.

¿Qué es prefactibilidad y factibilidad?

“Prefactibilidad es que todo el corredor que tiene muchos años, se tiene que analizar que el trazado permita un tren de 120-150 kilómetros por hora”, dijo.

Y explicó que “la factibilidad es el conjunto de los estudios y diseños a nivel de detalle para contratar el tren".

¿De dónde a dónde irá el tren?

El gobernador Amaya anunció que este tren saldrá desde Bogotá, desde la estación de Regiotram del Norte, pasaría por el Puente de Boyacá, la estación de Tunja, la de Paipa, Duitama y Sogamoso, para completar así 278 kilómetros.

Además, recordó que ya se están invirtiendo 150.000 millones para hacer un mejoramiento de la trocha desde Sogamoso a Paipa, lo que permitirá duplicar la velocidad de carga.

