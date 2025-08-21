Partido de Copa Sudamericana entre U. de Chile e Independiente fue suspendido por incidentes

Partido de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente fue suspendido por incidentes. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP) / ALEJANDRO PAGNI

El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 fue suspendido por incidentes en las tribunas cuando se disputaba el segundo tiempo, informó el club argentino y confirmó la Conmebol.

“El partido por la vuelta de los Octavos de Final ha sido oficialmente suspendido por los incidentes”, publicó Independiente en X.

De igual manera, la Conmebol oficializó también en redes que el encuentro fue “cancelado”.

El partido, que se disputaba en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, sur de Buenos Aires, estaba igualado 1-1.

