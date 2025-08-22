Desviados dos vuelos a Barranquilla por condiciones climáticas en Santa Marta

Debido a las condiciones climáticas en la capital del Magdalena, fue necesario desviar dos vuelos hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz, en la ciudad de Barranquilla. Esta situación ocasionó retrasos en la llegada de pasajeros al aeropuerto samario.

De acuerdo con el reporte del Aeropuerto Simón Bolívar, el cierre temporal se debió a las lluvias intensas que se registran este viernes, 22 de agosto, y a la escasa visibilidad registrada en la zona.

Uno de los vuelos correspondía a la aerolínea Avianca, el cual fue el primero en arribar posteriormente a Santa Marta. El segundo, de la aerolínea Latam, permanece aún en la capital del Atlántico.

