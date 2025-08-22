Regiones

Documento de MinDefensa contradice al Gobernador de Antioquia sobre refuerzo en Amalfi

En el documento, la cartera reconoce los enfrentamientos entre grupos armados en la zona.

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, durante discurso a los antioqueños. Foto: Gobernación

A raíz del atentado registrado en Amalfi, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reiteró que desde mayo su administración había solicitado refuerzos de seguridad en el Nordeste , sin obtener respuesta del Gobierno Nacional.

No obstante, W Radio conoció en primicia una comunicación oficial del Ministerio de Defensa, fechada el 16 de julio y dirigida al secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez.

En dicho documento, la cartera reconoce los enfrentamientos entre grupos armados en la zona y señala que se desplegaron operaciones del Batallón de Infantería N.º 42 con 100 efectivos en las veredas Los Toros y El Canal, en el municipio de Amalfi, así como otros 120 en las veredas Liberia y Los Trozos, en Anorí.

El propósito fue brindar seguridad a la población, garantizar la movilidad y proteger el transporte público.

Mientras el gobernador sostiene que sus advertencias fueron desatendidas, el Ministerio afirma que sí se dio respuesta oficial por escrito y con presencia de tropas en el territorio y la implementación de acciones orientadas a contener la situación de orden público en la región.

