Documento de MinDefensa contradice al Gobernador de Antioquia sobre refuerzo en Amalfi
En el documento, la cartera reconoce los enfrentamientos entre grupos armados en la zona.
A raíz del atentado registrado en Amalfi, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reiteró que desde mayo su administración había solicitado refuerzos de seguridad en el Nordeste , sin obtener respuesta del Gobierno Nacional.
No obstante, W Radio conoció en primicia una comunicación oficial del Ministerio de Defensa, fechada el 16 de julio y dirigida al secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez.
En dicho documento, la cartera reconoce los enfrentamientos entre grupos armados en la zona y señala que se desplegaron operaciones del Batallón de Infantería N.º 42 con 100 efectivos en las veredas Los Toros y El Canal, en el municipio de Amalfi, así como otros 120 en las veredas Liberia y Los Trozos, en Anorí.
El propósito fue brindar seguridad a la población, garantizar la movilidad y proteger el transporte público.
Mientras el gobernador sostiene que sus advertencias fueron desatendidas, el Ministerio afirma que sí se dio respuesta oficial por escrito y con presencia de tropas en el territorio y la implementación de acciones orientadas a contener la situación de orden público en la región.