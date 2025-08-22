Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 22 de agosto de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el enfrentamiento entre Atlético Nacional y América de Cali, dos clubes que tienen en la cuerda floja a sus técnicos.
¿Raimondi y Gandolfi definen su futuro en el FPC?
01:36:37
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
¿Raimondi y Gandolfi definen su futuro en el FPC?
Escuche el audio completo:
¿Raimondi y Gandolfi definen su futuro en el FPC?
01:36:37
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles