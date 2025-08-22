Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Programas

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 22 de agosto de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el enfrentamiento entre Atlético Nacional y América de Cali, dos clubes que tienen en la cuerda floja a sus técnicos.

¿Raimondi y Gandolfi definen su futuro en el FPC?

¿Raimondi y Gandolfi definen su futuro en el FPC?

01:36:37

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Raimondi y Gandolfi definen su futuro en el FPC?

Escuche el audio completo:

¿Raimondi y Gandolfi definen su futuro en el FPC?

01:36:37

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad