Fiscalía le imputó cargos a Óscar Gómez, novio de Laura Camila Blanco, por su feminicidio

Bogotá

La Fiscalía General de la Nación reveló cómo habría ocurrido el feminicidio de la periodista Laura Camila Blanco, en la madrugada del domingo 27 de julio, al parecer a manos de su novio, Óscar Santiago Gómez.

En medio de la audiencia de imputación de cargos, por el delito de feminicidio agravado en calidad de autor, el fiscal del caso detalló lo que al parecer ocurrió previo a la muerte de la comunicadora.

También detalló que Gómez habría sido consciente del crimen que perpetró en un apartamento del occidente de Bogotá.

“El 27 de julio de 2025, usted se encontraba en una habitación de una vivienda ubicada en la calle 60 C, número 60-65, Torre 2, apartamento 921, en Bogotá. En el mismo lugar se encontraba Laura Camila Blanco Osorio, la víctima, persona con quien usted sostenía una relación sentimental de noviazgo”.

Detalló el fiscal que “aproximadamente sobre las cinco de la mañana, usted, con la voluntad y conocimiento de acabar con la vida de la recién mencionada persona y aprovechando su superioridad corporal, procedió a estrangularla y sofocarla”.

Agregó que “cuando la víctima se encontraba en estado de debilidad defensiva, toda vez que agonizaba por la asfixia a la que había sido sometida, usted, manteniendo la decisión consciente de causar su muerte, la lanzó por la ventana del noveno piso en el que se encontraba”.

Señaló que la víctima padeció un ciclo de violencia que terminó con su muerte violenta.

“Con esa conducta usted materializó su propósito feminicida y desencadenó el resultado de muerte que finalmente ocurrió, pero estos hechos no fueron aislados, se enmarcan en un ciclo de violencia y discriminación contra la mujer que usted, de tiempo atrás, había emprendido contra la víctima Laura Camila Blanco Osorio, el cual incluyó agresiones físicas, verbales y psicológicas”.

“La llamaba prostituta incluso delante de sus familiares”: fiscal

El fiscal continuó narrando los hechos de violencia que habría soportado la periodista.

“En múltiples ocasiones, usted llamó a la víctima prostituta, la reprendió por sus comportamientos como mujer, la llamó gorda, la celó, le revisó el celular y la dejó con la intención de degradarla en su dignidad humana”, señaló.

También describió lo que ocurrió en un evento familiar.“Especialmente relevante resulta el evento ocurrido el primero de febrero de este año, en el que usted, en el marco del contínuum de violencia, ejerció sobre la víctima actos de opresión consistentes en cuestionarla delante de sus familiares por su vestimenta, al punto de catalogarla de prostituta y agredirla físicamente”.

Añadió: “estas conductas constituyeron actos de discriminación de género, toda vez que apuntaban a vejar a Laura Camila por su forma de vida como mujer y su estatus en la sociedad, contexto en el cual se produjo posteriormente su feminicidio”.

Sin embargo, Óscar Santiago Gómez se declaró inocente y no aceptó el delito imputado por la Fiscalía.

La Fiscalía le pidió al juez 67 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra el procesado, tras considerar que es un peligro para la sociedad y que, ante la gravedad de los hechos por los que está siendo investigado, podría fugarse.