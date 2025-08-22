Humberto de la Calle afirmó que fallas de la paz total están “exacerbando la violencia” en Colombia

El exjefe negociador del Gobierno con las Farc, Humberto de la Calle, criticó duramente la política de paz total del gobierno y sus resultados tras los atentados terroristas que se produjeron en varias zonas del país en las últimas horas.

De la Calle sentenció que dicha política ha sido improvisada, con falta de metodología, entre otros problemas que han llevado al avance de los grupos criminales y acciones terroristas que hace muchos años no se veían.

“La paz total que careció de método, que fue tan desorganizada ha implicado unas concesiones innecesarias sin contraprestación está exacerbando este clima de violencia”, dijo.

Incluso, aseveró duramente que en Colombia, al margen del punto “discutible” del ELN, ya no hay grupos guerrilleros sino “mafias”.

Por otra parte, señaló su preocupación específica por el atentado terrorista en Amalfi, Antioquia, donde un dron de las disidencias de las Farc habría tumbado un helicóptero de la Policía y asesinado a 11 policías. Para de la Calle, el estado no puede permitirse perder el monopolio del aire.

“El dominio del aire siempre ha estado en manos del estado, las guerrillas trataron de comprar misiles tierra-aire etc. y nunca pudieron. Esto de los drones sí estamos en un momento que hay que anular de manera inmediata”, sentenció.