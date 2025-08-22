Trump celebró la retirada de aranceles punitivos de Canadá: “Me parece algo positivo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla frente al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, el 22 de agosto de 2025, en Washington D. C.. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP vía Getty Images) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes la decisión del Gobierno canadiense de eliminar algunos aranceles punitivos que había impuesto a Washington como parte de la guerra comercial desatada por el estadounidense.

“Canadá va a eliminar algunos aranceles de represalia. Está quitando sus aranceles, lo cual me pareció algo positivo”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este viernes 22 de agosto que a partir del próximo 1 de septiembre, Canadá dejará de aplicar los aranceles punitivos a EE.UU. para facilitar un acuerdo comercial con Trump.

Se aplicará “a los bienes estadounidenses específicamente cubiertos por el T-MEC”, explicó Carney.

Ambos mandatarios mantuvieron una llamada telefónica este jueves en la que hablaron sobre política comercial y sobre cómo reforzar su liderazgo para “apoyar una paz y seguridad duraderas en Ucrania y Europa”.

“Vamos a tener otra llamada pronto. Tuvimos una muy buena llamada”, dijo Trump al respecto hoy.

“Estamos trabajando en algo, queremos ser muy buenos con Canadá. Me cae muy bien Carney. Creo que es una buena persona, y tuvimos una muy buena charla ayer, así que creo que irá bien”, añadió.

El pasado 1 de agosto, Trump ordenó aplicar aranceles del 35% a los productos canadienses no incluidos en el T-MEC.

