Alias ‘Rentería’ fue extraditado a Estados Unidos

Fueron extraditados a los Estados Unidos, siete ciudadanos colombianos requeridos por la Corte para el Distrito Medio de Florida por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

Entre ellos se encuentra alias ‘Rentería’, cabecilla de la comisión del grupo armado organizado residual Los Contadores, y coordinador de sicarios en el departamento de Nariño.

Alias ‘Rentería’ es responsable de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, así como señalado autor material e intelectual de homicidios selectivos, extorsiones y desplazamientos forzados.

También fue extraditado un integrante de una red criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas desde Colombia hacia México, con destino final en los Estados Unidos, encargado de desviar controles y alertar sobre la presencia de autoridades para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína; así como un implicado en el caso de una narcoavioneta inmovilizada en la isla de Providencia con media tonelada de cocaína.