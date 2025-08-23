Ciclopaseo Cachaco: este sábado, 23 de agosto, cumple 15 años

Este sábado 23 de agosto a las 11:00 a.m., frente a la iglesia de Lourdes, Bogotá vivirá nuevamente el Ciclopaseo Cachaco que cumple 15 años en la historia de la capital.

“La invitación es para todas y todos: solo se necesita una bicicleta y un detalle cachaco, desde un corbatín hasta un vestido elegante, para rodar con estilo y alegría por la ciudad”, aseguraron desde la Secretaría de Gobierno.

El Ciclopaseo Cachaco nació en 2011 gracias a David Serna y Toto Serrath, estudiantes y amantes de la bicicleta, quienes quisieron darle un regalo a Bogotá en su mes de cumpleaños combinando dos símbolos: la bicicleta y la estética cachaca de antaño. “Desde entonces, cada agosto se convierte en una fiesta ciudadana donde se mezclan sombreros, corbatines, vestidos y flores con el pedalear colectivo”.

Este 2025, el Ciclopaseo Cachaco hace parte de “1000 en un día”, la jornada que convoca a miles ciudadanos a realizar acciones positivas, creativas y colectivas para transformar Bogotá. “Vestirse de cachaco y salir en bicicleta se convierte así en un gesto simbólico y poderoso que suma a la construcción de una ciudad más cívica, solidaria y orgullosa de sí misma”.