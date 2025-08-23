William Correa, el director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte. Foto: Facebook Alcaldía Cúcuta

El deporte en Cúcuta nos ayuda a curar las heridas de la violencia: William Correa, director de IMRD

William Correa, el director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte habló en W Fin de Semana sobre Cúcuta como potencial deportivo.

“El deporte inspira, cada vez que una persona hace deporte y destaca se convierte en un paradigma que los demás quieren seguir”, dijo, haciendo referencia a Ángel Gabriel Barajas, deportista olímpico colombiano.

De acuerdo con Correa, “Colombia, Cúcuta, es potencia mundial en el deporte, en gimnasia artística”.

Según comentó, un grupo de jóvenes de 17 años, están “barriendo” en los Juegos Panamericanos.

“El deporte nos ayuda a que los muchachos estén lejos de los vicios, de los malos hábitos de las regiones. Nos ayuda a curar las heridas de la violencia”, dijo.

Asimismo, destacó el nombre de Camilo Vera Carrascal, cucuteño que se ganó una medalla de oro en los Juegos Juveniles de Paraguay.

Finalmente, comentó que están en busca de seguir potencializando la gimnasia de los deportistas de la ciudad, objetivo que según dijo, tendrá continuidad con todos los alcaldes que lleguen a Cúcuta.

