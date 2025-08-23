Montería

El departamento de Córdoba amaneció este 23 de agosto con alerta por fuertes lluvias, las cuales se concentrarían en nueve de los 30 municipios. Se trata de zonas como Montería, Cereté, San Pelayo, Lorica, San Bernardo del Viento, Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.

Uno de los puntos críticos es San Pelayo, donde nuevamente se desbordó el arroyo El Diluvio, generando inundaciones en al corregimiento Sabananueva. Según las comunidades, es la novena vez que el arroyo registra creciente en lo que va corrido del año 2025.

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), las intensas precipitaciones se han pronosticado para los días 23 y 24 de agosto.

“Según el informe técnico diario del IDEAM, se prevén lluvias de intensidad moderada a fuerte con probabilidad de tormentas eléctricas en amplios sectores del departamento, con especial énfasis en los nueve municipios”, informó la CVS.

“Las condiciones meteorológicas previstas requieren mantener activos todos los protocolos de prevención. Las tormentas eléctricas representan un riesgo adicional que debe considerarse, especialmente en zonas rurales y áreas abiertas”, agregó.

Tras lo expuesto, la autoridad ambiental hizo las siguientes recomendaciones:

-Evitar refugiarse bajo árboles durante las tormentas.

-Suspender actividades al aire libre ante la presencia de relámpagos.

-Desconectar equipos electrónicos durante las tormentas.

-Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

La preocupación se concentra en Montería, donde un aguacero de tres horas dejó a más del 80% de la ciudad bajo agua el pasado 16 de agosto.

Nueve municipios están en máxima alerta por tormentas eléctricas en Córdoba. Imagen CVS. Ampliar