Atacaron con dron a buque de la Armada en Puerto Leguízamo, Putumayo

A pesar de la magnitud del hecho, la tripulación salió ilesa.

Atacaron con dron a buque de la Armada en Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: suministrada.

La embarcación fluvial ARC Hichamón, adscrita a la Armada Nacional, fue atacada mediante un artefacto explosivo improvisado (A.E.I.) lanzado desde un dron.

Según fuentes de la Armada este proyectil impactó la cubierta número 2.

El artefacto causó daños materiales en las comunicaciones del buque, los camarotes de suboficiales, la antena satelital y el sistema de aire acondicionado.

El ataque con dron se registró a las 7:12 de la noche del sábado 23 de agosto.

