David Alonso hace historia: primer colombiano en ganar en Moto2

David Alonso que corre en Moto 2 y con el Aspar Team, consiguió quedarse con el Primer lugar en el Moto GP de Hungría, esto en el circuito de Balaton Park. Lo acompañaron en el podio Diogo Moreira y Manuel González.

From 11th on the first lap to FIRST 🔄



What a special first #Moto2 victory for David Alonso 🔥#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/J9fknQWy3R — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 24, 2025

El piloto del Aspar Team buscaba hace tiempo la victoria, tras su gran paso por Moto 2, pues tras 22 vueltas en Hungría logró adjudicarse el primer lugar, tras haber iniciado la carrera en la posición 11.

De esta manera, David Alonso consiguió ser el primer colombiano en ganar un GP en Moto 2, esto tras sobrepasar al líder, Manuel González del Kalex.

Alonso está en la tabla de clasificación en la posición 14 con 68 puntos.