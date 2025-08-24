Embajador de EE.UU. en Francia denunció falta “de acciones” de Macron ante el antisemitismo

El embajador estadounidense en Francia, Charles Kushner, escribió al presidente, Emmanuel Macron, para denunciar la falta de acciones suficientes de su gobierno para combatir el antisemitismo , uniéndose a las críticas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En una carta dirigida al jefe de Estado francés obtenida el domingo por la AFP, el embajador expresa “su profunda preocupación por la ola de antisemitismo en Francia y la falta de acciones suficientes” de su gobierno para combatirlo.

Esta misiva salió a la luz días después de las fuertes críticas de Netanyahu al presidente francés, al que acusó “de alimentar el fuego antisemita” al llamar “al reconocimiento internacional” del Estado palestino.

En la carta, fechada el lunes, el embajador estadounidense expresa argumentos como los de Netanyahu.

“Declaraciones que denigran a Israel y gestos de reconocimiento de un Estado palestino animan a los extremistas, fomentan la violencia y ponen en peligro” a los judíos en Francia, dice Kushner, padre del yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

Según el embajador, “no pasa un día en Francia sin que los judíos sean agredidos en las calles, con sinagogas y escuelas deterioradas, y empresas de judíos atacadas”.

A fines de julio, Macron anunció que Francia reconocerá en septiembre al Estado palestino en la Asamblea general de la ONU.

Los actos antisemitas se han incrementado en Francia desde el 7 de octubre de 2023, cuando estalló la guerra en Gaza, tras el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí.