Fuerzas de EE.UU. empiezan a salir de bases de Irak en cumplimiento con programa de retirada

Las fuerzas de Estados Unidos que forman parte de la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) han comenzado a abandonar las bases iraquíes de Bagdad y de la provincia occidental de Al Anbar, donde se concentran sus efectivos, en cumplimiento del acuerdo de retirada del país árabe.

Un coronel del Ejército iraquí dijo a EFE bajo condición de anonimato que “en los últimos dos días, las unidades militares de las fuerzas estadounidenses se retiraron de la base de Ain al Asad, en la provincia de Al Anbar (oeste), en dirección a Erbil”, la capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte de Irak.

Además, Estados Unidos también ordenó la salida de un número de sus efectivos estacionados en la base Victoria, adyacente al Aeropuerto Internacional de Bagdad, y fueron trasladadas por aire a Kuwait.

Esta retirada se produjo “en implementación del acuerdo firmado el año pasado entre Irak y Estados Unidos, que es el líder de las fuerzas de la coalición internacional”, de acuerdo con la fuente, que apuntó que este proceso todavía se encuentra en “su primera fase” y se alargará hasta mediados del mes que viene.

En septiembre del año pasado, Irak y EE.UU. alcanzaron un acuerdo que estipula el fin de la misión de la coalición internacional contra el EI en el país en un proceso de 12 meses, en un plazo que expirará en septiembre para las zonas pertenecientes al Gobierno central iraquí.

En total, más de 1.200 soldados estadounidenses deberán retirarse en septiembre, aunque Estados Unidos cuenta con alrededor de 2.500 efectivos en Irak que están presentes en el país en calidad de expertos y asesores de la coalición internacional, establecida en 2014 para luchar contra Estado Islámico.

