“Me gustaban las cosas femeninas”: Andrea Montañez, exdetective del DAS y activista trans en EE.UU.

Andrea Montañez, quien fue detective del DAS y ahora es activista trans en EE.UU., pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y contó su historia.

Montañez hizo parte del bloque de búsqueda que abatió a Pablo escobar y luego emigró a Estados Unidos, donde se desempeña como activista trans.

“En los 70 y 80 sentía confusión, sentía algo más especial y aunque no sabía qué era ser transgénero, yo sentía atracción por las cosas femeninas, los cosméticos de mi mamá los usaba a escondidas. Jugaba a escondidas en el cuarto de mi hermana con las barbies", dijo, mientras contó que a ella le regalaban soldados.

Luego de 40 años, decidió contarle la verdad a su hermana, quien le dio todo el apoyo necesario.

“A mí no me gustaban los hombres, me apasionaban las cosas femeninas, en el colegio amaba ver a las niñas, pero no por su cuerpo y demás, sino por la falda, el cabello largo, yo quería ver eso en mí“, detalló.

Sobre su paso por el DAS, contó que todo inició gracias al general Maza, quien en ese entonces era su profesor de criminalística.

“Yo trabajaba muy de cerca con el DEA, era un agente encubierta, siempre estuve haciendo un trabajo de encubierta y la información siempre la enviábamos a los grupos de fuerza del DAS para capturas e interrogatorios", dijo, detallando que le tocaba hacerse pasar como trabajadoras sexual.

Al paso del tiempo, otra de sus compañeras fue asesinada y allí se dio cuenta que no podía seguir por este camino, así que se fue a los Estados Unidos en busca de una nueva vida.

“Me moví por seguridad, viví la aventura de tratar de saber quién era, me casé dos veces y tengo dos hijos, son grandes amigos, y en todo ese transcurso entré a trabajar en el Gobierno de Estados Unidos y llegué a ser supervisora”, contó.

Allí inició su transición e inició a ser defensora indirecta en distintas organizaciones con el propósito de buscar respeto.

“Yo no busco que nos acepten, lucho por respeto”, dijo.