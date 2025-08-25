Al Jazeera confirmó que uno de sus periodistas murió en un ataque israelí en Gaza. Foto: EFE/ Getty Images.

La televisión catarí Al Jazeera anunció el lunes (25 de agosto) que uno de sus periodistas murió en Gaza en un bombardeo israelí contra un hospital, dos semanas después que fallecieran cuatro reporteros y dos colaboradores de la cadena en otro ataque.

El fotoperiodista y camarógrafo Mohammad Salama murió en un bombardeo israelí contra el hospital Al Naser en Jan Yunis, en el sur del territorio palestino, informó la televisión en la red X.

Según el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, los ataques israelíes contra este hospital dejaron 15 muertos, cuatro de ellos periodistas y al menos un miembro del equipo del organismo de protección civil.

“Confirmamos” la muerte de Salama, dijo un portavoz de Al Jazeera. Por su parte, el ejército israelí, dijo que estaba “verificando” el incidente.

Un bombardeo israelí en la noche del 10 al 11 de agosto contra una tienda de campaña utilizada por un equipo de periodistas en Ciudad de Gaza mató a cuatro empleados de Al Jazeera y dos colaboradores. Este ataque suscitó la indignación de la comunidad internacional.

